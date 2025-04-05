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نيللي كريم بإطلالة صيفية وبسمة بوسيل أمام البحر..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص السبت 05 أبريل 2025
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    حنان مطاوع
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    شيريهان
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    ماجي بوغصن
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    نيللي كريم
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    اية سماحة ومحمد شاهين
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    يارا السكري
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    بسمة بوسيل
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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة في السطور التالية:

بسمة بوسيل
خطفت المطربة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة ساحرة من أحدث ظهور لها أمام البحر، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع
نشرت الفنانة حنان مطاوع، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

آية سماحة
الفنانة آية سماحة، نشرت صورة لها مع زوجها محمد السباعي والفنان محمد شاهين من داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب الحب".

نيللي كريم
ظهرت الفنانة نيللي كريم، بإطلالة صيفية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

شريهان
شاركت الفنانة شريهان، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، أحدث ظهور لها.

ماجي بوغصن
الفنانة ماجي بوغصن، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تفوتها".

يارا السكري
نشرت الممثلة الشابة يارا السكري، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بالاجازة.

شريهان ماجي بو غصن نيللي كريم اية سماحة بسمة بوسيل حنان مطاوع
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