عارفة عبدالرسول بعد مشاهدة فيلم "سيكو سيكو": "ربنا يخليلنا الفن اللي بيصبرنا على العيشة"

القاهرة- مصراوي:

عبرت الفنانة عارفة عبدالرسول عن إعجابها بفيلم سيكو سيكو، الذي تم طرحه ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك، وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

ونشرت عارفة صورة مع أسرتها أمام الملصق الدعائي الخاص بالفيلم، وعلقت "من نص رمضان وأنا وجوزي راقدين بدور البرد الملعون، وفي يوم الوقفة جوزي دخل عناية مركزة والعيد باظ على الأحفاد اللي اتحبسوا في البيت.. أنا بقيت كويسة وأحفادي صعبوا عليا، خطفتهم وقلت أوديهم السينما".

وتابعت "واخترت فيلم سيكو سيكو لإن عصام عمر من زملاء كحرتة إسكندرية وطه دسوقي صديق جديد فيه بينا محبة وعلي صبحي زميل سنكحة مسرح روابط وفرقة حالة وقهوة التكعيبة والمخرج عمر المهندس مكسبي من مسلسل بالطو، علاوة على شلة الإنتاج اللي عملت بالطو، حفله تسعة كومبليه روحنا حفلة عشرة ونص، ضحكنا بقى مسمع في إسكندريه كلها".

وأضافت "رجعت بفتح الفيس عشان أقول هيييه وأهني صحابي إلا وألاقي كمية هم بيور من اللي يوقعك في بير الاكتئاب ماتعرفش تخرج: الراجل اللي الأسد كل دراعه، رفح اللي أبيدت، وأخيرا رحيل زوجة الفنان نضال الشافعي ربنا يصبر قلبه، حمدت ربنا إنه إداني شوية الضحك دول، عشان أقدر أكمل، الأخبار صعبة اخطفوا ساعتين بس، اضحكوا شوية اغسلوا الجراح.. وربنا يخليلنا الفن اللي بيصبرنا على العيشة".

سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، وليد المغازي، محمود عزب.