منافسة قوية بين"وتقابل حبيب" و"أشغال شقة" و"ولاد الشمس" على الأفضل في رمضان 2025
كتب- هاني صابر:
يشهد استفتاء مصراوي الخاص بتصويت الجمهور لموسم دراما رمضان 2025 منافسة قوية بين قائمة أفضل مسلسل في موسم دراما رمضان 2025.
وتصدر مسلسل "أشغال شقة جدا" القائمة واحتل المركز الأول، والذي يقوم ببطولته النجم هشام ماجد والفنانة أسماء جلال.
بينما جاء مسلسل "وتقابل حبيب" في المركز الثاني كأفضل مسلسل والذي تخوض بطولته النجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز.
فيما جاء مسلسل "ولاد الشمس" في المركز الثالث كأفضل مسلسل والذي يخوض بطولته محمود حميدة وأحمد مالك طه دسوقي.
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