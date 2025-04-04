إعلان

استفتاء مصراوي.. منافسة قوية بين مؤلفي "أشغال شقة" و "وتقابل حبيب "و"ولاد شمس"

04:50 م الجمعة 04 أبريل 2025

استفتاء مصراوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

يشهد استفتاء مصراوي الخاص بتصويت الجمهور لموسم دراما رمضان 2025 منافسة قوية بين مؤلفي المسلسلات التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2025.

ويتصدر المركز الأول في الاستفتاء خالد وشيرين دياب عن مسلسل"أشغال شقة جدا"، و جاء في المركز الثاني مهاب طارق عن مسلسل "ولاد الشمس"، وجاء في المركز الثالث عمرو محمود ياسين عن مسلسل "وتقابل حبيب".

شارك الآن وصوّت للعمل الأفضل وصُنّاعه.. للتصويت اضغط هنا..

استفتاء مصراوي رمضان 2025 أشغال شقة وتقابل حبيب ولاد شمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شيرين تتفوق في استفتاء مصراوي كأفضل إعلان في رمضان 2025

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان