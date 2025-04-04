استفتاء مصراوي.. منافسة قوية بين مؤلفي "أشغال شقة" و "وتقابل حبيب "و"ولاد شمس"

كتب- هاني صابر:

يشهد استفتاء مصراوي الخاص بتصويت الجمهور لموسم دراما رمضان 2025 منافسة قوية بين مؤلفي المسلسلات التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2025.

ويتصدر المركز الأول في الاستفتاء خالد وشيرين دياب عن مسلسل"أشغال شقة جدا"، و جاء في المركز الثاني مهاب طارق عن مسلسل "ولاد الشمس"، وجاء في المركز الثالث عمرو محمود ياسين عن مسلسل "وتقابل حبيب".

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