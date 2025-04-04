بإطلالة ساحرة.. بسمة بوسيل تتألق أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

كتبت - نوران أسامة:

تألقت المطربة بسمة بوسيل، بإطلالة ساحرة من أحدث ظهور لها أمام البحر.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صوت أنغام و صوتك متطابق، يا جماله، لطيفة جدا، جمالك قمر، ما شاء الله، الجميله قلبا وقالبا، جميلة جدا".

وكانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.