جيهان الشماشرجي: "دخلت التمثيل بالصدفة"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي، عن دخولها مجال التمثيل بالصدفة.

وقالت جيهان، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "جات فترة في حياتي بعد الجامعة، سافرت برلين، وقعدت شوية هناك، ولما رجعت بالصدفة مثلت".

وأضافت جيهان: "مكنتش ناوية أمثل، ومكنش في الخطة خالص".

وخاضت جيهان الشماشرجي موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "اخواتي".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، حاتم صلاح، تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.