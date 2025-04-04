كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا مساء الخميس 3 أبريل، الفنانة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي.

وأعلن خبر وفاتها، الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

ونستعرض لكم معلومات عن هند محمد علي زوجة نضال الشافعي في السطور التالية:

- فنانة معتزلة.

- قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية قبل زوجها نضال الشافعي بـ عام، وكانت تدرس معه.

- كانت تمثل مع نضال الشافعي في المدرسة قبل زواجهما.

- اعتزلت التمثيل بعد سنوات من الزواج من أجل بيتها وتربية أبنائها.

- لديها من نضال الشافعي 4 أبناء وهم "معاذ ونيروز وسلاف وريتال".

- رصيدها الفني من الأعمال 13 عملا فنيا.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "لحظات حرجة" و "تامر وشوقية" و "شطرنج"، و فيلم "همام في أمستردام".

- شاركت زوجها نضال الشافعي بطولة مسلسل "شطرنج".