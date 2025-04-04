"يحمل علامة في أُذنه".. عائشة بن أحمد تعلن مبادرتها لحماية الكلاب

كتبت - نوران أسامة:

أعلنت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن تفاصيل مبادرتها لتطعيم الكلاب في مدينة السادس من أكتوبر.

وكتبت عائشة: "إلى جميع سكان وموظفي نيو جيزة، لقد قمت بمبادرة لتعقيم وتطعيم كلاب المجمع لضمان صحتهم ومنع تكاثرهم، هذه الكلاب ليست عدوانية".

كما أضافت: "يمكن التعرف عليها من خلال العلامة التي في أذنها، للأسف، تم تسميم كلبين من بينهم هذا الفعل غير إنساني وغير مبرر، أرجوكم، لا تؤذوا هذه الكلاب، إذا رأيتم كلبًا يحمل علامة في أذنه، فهذا يعني أنه مُلقَّح، و معقَّم، ولا يشكل أي خطر، بدلاً من إيذائهم، دعونا نحترم وجودهم وندعهم يعيشون بسلام، شكرًا لتفهمكم وإنسانيتكم".

وشاركت عائشة في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "الغاوي" كل من الفنان أحمد مكي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجي.