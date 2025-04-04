أول تعليق من حمادة هلال بعد حفله بمسرح البالون (صور)

كتب- هاني صابر:

علق النجم حمادة هلال، على حفله الغنائي الذي أحياه بمسرح البالون احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ونشر هلال، صورا من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيد بالحفلة الجميلة بمسرح البالون، وكنت فرحان بالجمهور الكبير اللي كان موجود وكانت حفلة حلوة بيكم".

وأقيم حفل حمادة هلال تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

على جانب آخر، خاض حمادة هلال موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "المداح 5".

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.