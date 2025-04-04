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"كنتي جميلة".. منة فضالي تنعى زوجة نضال الشافعي

01:00 ص الجمعة 04 أبريل 2025

منة فضالي

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كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة منة فضالي، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله في وفاة زوجة زميلي وصديقي ومرات أخويا نضال الشافعي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبرك يا نضال، ربنا يرحمك يا هند كنتي جميلة".

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.

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