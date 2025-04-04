حدث بالفن| تشييع جثمان نجمة وتطورات نزاع نجم ومنتجة وخروج والد فنانة من العناية

إعداد- هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تامر مرسي يكشف موعد عرض فيلم كريم عبد العزيز الجديد "المشروع X"، ومنتجة "قفلت في وش الجدع" تكشف تطورات نزاعها القضائي مع أحمد سعد، ومنى ممدوح تعلن خروج والدها من العناية المركزة، وتشييع جثمان الفنانة إيناس النجار، وغيرها من الأخبار.