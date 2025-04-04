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إلهام صفي الدين جريئة ورشا مهدي بملابس صيفية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الجمعة 04 أبريل 2025
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  • عرض 10 صورة
    إلهام صفي الدين
  • عرض 10 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 10 صورة
    شام الذهبي
  • عرض 10 صورة
    تارا عماد
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة
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    ريهام أيمن
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    ياسمين رحمي
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    يارا السكري
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    مي سليم
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يارا السكري

خطفت الفنانة يارا السكري، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورة من أحدث ظهور لها بملابس صيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورًا جديدة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إلهام صفي الدين

ظهرت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان باللون الأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب الجمهور.

شاكيرا

شاركت الفنانة شاكيرا، متابعيها، صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة، داخل سيارتها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت خلالها بملامح هادئة.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

شام الذهبي

شاركت شام الذهبي ابنة أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وظهرت خلالها بدون مكياج.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة لاقت من خلالها إعجاب المتابعين، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين رحمي

خضعت الفنانة ياسمين رحمي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأزرق.

10 لقطات لنجوم الفن يارا السكري رشا مهدي إلهام صفي الدين ريهام أيمن شاكيرا منة عرفة تارا عماد شام الذهبي مي سليم ياسمين رحمي
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