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"فستان جريء".. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث ظهور في باريس

11:38 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء رحلتها في مدينة باريس.

وظهرت هنا بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر قصير، حيث نشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ظهور جريء".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأحمر يليق بيكي"، "لون الشعر خطير"، "أحلى واحدة في الدنيا"، "ملكة جمال الدنيا"، "أنيقة وجميلة".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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