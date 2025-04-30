"فركش".. أبطال فيلم إتجاه واحد يحتفلون بانتهاء التصوير (صور)

كتب - معتز عباس:

أعلن أبطال وصناع فيلم "إتجاه واحد" الانتهاء من تصوير العمل الفني، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية الفترة المقبلة.

ويقوم الفنان حسني شتا بدور البطولة حيث يجسد خلال أحداث الفيلم، شخصية رسام يدعى آدم وتربطه علاقة وطيدة مع عائلته، ولكن تنقلب حياته فجأة رأسًا على عقب، وتأخذه في مسار أخر، بعد تعرضه لصدمة كبيرة ويصطدم بأنه لا يواجه سوى نفسه، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من السايكو دراما.

فيلم إتجاه واحد من بطولة حسني شتا هايدي رفعت معتز السويفي تامر فرج احمد محارب دوجلاس عمرو عاكف لبنى عزت ناردين عبد السلام طارق النهري، ومن تأليف عبد الرحمن فتحي، إخراج حسن حجازي، مدير تصوير مروان القاضي و مينا مرزوق، مهندس ديكور محمد حاتم، منتج فني احمد عادل بالاضافة لعدد من الأطفال وهم غزل ابو شادي و كنزي أسامة و حمزة ياسر، من إنتاج ميمو علاء الدين ومحمود ابو شادي.

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