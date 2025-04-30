كيف علق الجمهور على تعرض الطفل جان رامز للتنمر؟

كتبت - نوران أسامة:

أثار الفنان الطفل جان رامز، تفاعلا خلال الساعات الماضية بعد تدوينته الأخيرة بشأن إجازة المدارس لسوء الاحوال الجوية، والتي كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب جان رامز، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "تعطيل المدارس غدًا لسوء الأحوال الجوية"، وهو ما عرضه لهجوم واسع وتعليقات مسيئة.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فيه حاجة غلط بتحصل أكونتات Fake بتشتم طفل صغير وعاملين فتنة، يا ريت الناس تاخد بالها لأن فيه وحدة كاملة في اسرائيل مهمتها نشر الفتنة، الكومنتات المريضة دي تدل أنك حققت نجاح كبير وأنت في سنك ده وهم برغم كبر سنهم محققوش أي نجاح في حياتهم وفاشلين جدا في حياتهم وحتى على السوشيال ميديا".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "ربنا يحميك يا رب ويبعد عنك الناس المريضة المؤذية بكلامها دي بجد، حتى الطفل الصغير ما تركوه بحاله، ربنا يحفظك ويحرسك من كل عين و يبارك لأهلك فيك ويفرحوا بيك يا رب، عالم مريضة مغيبة، طفل منزل أن بكرة مفيش مدرسة.. في ايه بقى لكل الكومنتات الغربية دي! هى الناس دي معندهومش أخوات صغيرين .. طب معندهومش مشاعر وهم عارفين أن الطفل ده هيشوف كومنتاتهم وهيتأثر".

و"أنا مش مصدق اننا وصلنا لكده بجد وأنا آسف ليك يا چان على الكومنتات دي.. أنت طفل جميل و موهوب وفيه ناس كتير بتحبك، سيبك يا بني من الكومنتات السلبية المتخلفة دي، دول ناس سفهاء لا ترد عليهم ولا تفكر فيهم.. أنت فنان رائع ولك مستقبل جميل ومشرق".

يذكر أن الطفل جان رامز شارك بالجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" وسط نخبة من النجوم وهم: ماجد الكدواني، رنا رئيس، طه دسوقي، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد رضوان، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.





