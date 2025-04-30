"البطل بتاعنا".. نجوم الفن يدعمون الطفل ياسين بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

كتب - معتز عباس:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الطفل ياسين، الذي تعرض للاعتداء على يد أحد العاملين بمدرسة دمنهور، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المؤبد على المعتدي.

نجوم الفن أعربوا عن سعادتهم بالحكم عن المتهم بالمؤبد، ووجهوا رسائل دعم ومساندة للطفل ياسين وأسرته ووالدته، أبرزهم الفنان أحمد العوضي، الفنانة جوري بكر، الفنانة بدرية طلبة، الفنانة رنا رئيس، الفنانة راندا عبدالسلام، الفنان أحمد حاتم، الفنانة أسماء جلال وغيرهم.

حرصت الفنانة جيهان الشماشرجي على دعمها للطفل ياسين ضحية الاعتداء في إحدى مدارس دمنهور، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المؤبد على المتهم، وكتبت في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "يارب ياسين يخف ويتعافى ويعيش حياة أحن من اللي شافها، يارب كل طفل اتعذب حقه ييجي وكل مجرم يتحاسب".

دعم الفنان أحمد العوضي الطفل ياسين ضحية الاعتداء داخل إحدى مدارس دمنهور، ونشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورة لطفل يرتدي ملابس "سبايدر مان"، وكتب: "ياسين البطل.. البطل بتاعنا".

وعبرت الفنانة جوري بكر عن سعادته بالحكم على المتهم بالمؤبد، ونشرت ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت فيه: "ياسمين ومامته، أمك أمك هي جيشك الوحيد.. حسبي الله ونعمة الوكيل".

وأضافت: "فخورة بالأم فوق الوصف.. الأم اللي احتضنت ابنها وسمعته وماخفتش من المجتمع ومن تهديد المجرمين، وقوت ابنها وشجعته يتكلم وواجهت المتحرش وعصابته، وصدمت وحاربت لحد ما جابت حق ابنها، الام دي النهاردة كله خارج بيقول هي اترافعت عن ابنها احسن من مليون محامي، ربنا يقويها وتعدي بابنها من المحنة دي بسلام وتفضل قدوة لكل ام خايفة او مترددة لسة انها تفضح متحرش وتبلغ عنه".

وكتبت الفنانة جميلة عوض عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، "الحمد لله القوى الناعمة شكرا لكل فريق لام شمسية".

وكتب الفنان محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "على رأي كريم حسن بشير…بعد حكم النهاردة فعلاً نهاية لام شمسية بأغنية اسلمي يا مصر كان إختيار صح".

وحرصت الفنانة بدرية طلبة على دعمها للطفل ياسين ضحية الاعتداء في إحدى مدارس دمنهور، وكتبت حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بجد لما طفل يقهر نفسيآ وجسديآ من ناس معندهمش ضمير ونسيو ربنا، طب أهو أتحكم عليكم وخسرتوا نفسكم".

وأضافت: "ودا حكم الدنيا لسه حكم ربنا هيبتليكم في أعز ما عندكم وهيخلص منكم كل لحظة خوف ووجع مر بيها وأتحملها وكتمها جواه بسببكم، ربنا يصبر ياسين وأهل ياسين على مصيبتهم".

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