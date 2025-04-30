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الملحن وليد سعد يغازل زوجته بكلمات رومانسية: "أول وآخر حب في حياتي"

09:23 م الأربعاء 30 أبريل 2025

الملحن وليد سعد

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كتب - معتز عباس:

حرص الملحن وليد سعد على مغازلة زوجته بكلمات رومانسية عبر موقع "انستجرام" و"فيسبوك".

ونشر وليد على صفحته بموقع "انستجرام" صورة تجمعه مع زوجته، وكتب: "أول وآخر حب فى حياتى زوجتى الأولى والوحيدة في عمري كله، وعمر ما كان ليا زوجة غيرها فاطمة رزقي الحلو من الدنيا وأماني واطمئناني بوجودها جانبي، وش السعد والخير عليا اللى مهما قولت فيها من حاجات حلوة مش هيخلص الكلام عنها، ربنا يبارك لي فى عمرك ويخليكي ليا يارب يا ست الستات كلهم".

أخر أعمال الملحن وليد سعد هو تلحين تتر مسلسل سره الباتع عام 2023، وتتر مسلسل اللي ملوش كبير 2021 للنجم أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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