الملحن وليد سعد يغازل زوجته بكلمات رومانسية: "أول وآخر حب في حياتي"

كتب - معتز عباس:

حرص الملحن وليد سعد على مغازلة زوجته بكلمات رومانسية عبر موقع "انستجرام" و"فيسبوك".

ونشر وليد على صفحته بموقع "انستجرام" صورة تجمعه مع زوجته، وكتب: "أول وآخر حب فى حياتى زوجتى الأولى والوحيدة في عمري كله، وعمر ما كان ليا زوجة غيرها فاطمة رزقي الحلو من الدنيا وأماني واطمئناني بوجودها جانبي، وش السعد والخير عليا اللى مهما قولت فيها من حاجات حلوة مش هيخلص الكلام عنها، ربنا يبارك لي فى عمرك ويخليكي ليا يارب يا ست الستات كلهم".

أخر أعمال الملحن وليد سعد هو تلحين تتر مسلسل سره الباتع عام 2023، وتتر مسلسل اللي ملوش كبير 2021 للنجم أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

View this post on Instagram A post shared by Walid Saad وليد سعد (@walidsaadgomaa)

اقرأ أيضا..

شيري عادل بصحبة يسري نصر الله وأحمد مالك: "نحن نحب الفن"

جيهان الشماشرجي تدعم الطفل ياسين: "يارب كل مجرم يتحاسب"