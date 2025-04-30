شيري عادل بصحبة يسري نصر الله وأحمد مالك: "نحن نحب الفن"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها، صورة لها جمعتها بالمخرج يسري نصر الله، وأصدقائها الفنان أحمد مالك، والفنانة سلوى محمد علي، والفنانة أميرة فتحي، والفنان خالد كمال.

ونشرت شيري الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "نحن نحب الفن".

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شاركت الفنانة شيري عادل في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الدورة الحادية عشر.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ".

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