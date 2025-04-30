جيهان الشماشرجي تدعم الطفل ياسين: "يارب كل مجرم يتحاسب"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة جيهان الشماشرجي على دعمها للطفل ياسين ضحية الاعتداء في إحدى مدارس دمنهور، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المؤبد على المتهم.

ونشرت جيهان ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يارب ياسين يخف ويتعافى ويعيش حياة أحن من اللي شافها، يارب كل طفل اتعذب حقه ييجي وكل مجرم يتحاسب".

وشاركت جيهان الشماشرجي في مسلسل "إخواتي"، رمضان 2025، والذي ضم مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم، كندة علوش، نيللي كريم، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

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