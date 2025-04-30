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ريهام حجاج توجه نصيحة لجمهورها.. وهذا ما قالته

07:09 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة ريهام حجاج، رسالة لجمهورها عبر السوشيال ميديا، تحمل في طياتها نصيحة خاصة.

ونشرت ريهام، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حياة واحدة لتعيشها، اجعلها ذات قيمة.. كن نفسك لا أحد غيرك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، القمر كله، أحلى واحدة، العسل، أحلى رورو، أجمل فنانة".

يذكر أن، ريهام حجاج خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"أثينا".

مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، سوسن بدر، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

ريهام حجاج ريهام حجاج على انستجرام ريهام حجاج توجه نصيحة لجمهورها
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