بحضور يسرا ولبلبة.. فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها الـ 72 (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو من احتفالها بعيد ميلادها الـ 72 .

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لأصدقائي وحبايبي لاحتفالهم بيا بعيد ميلادي، بحبكم أوي ويا رب كل سنة متجمعين على خير وسعادة وكل سنة وكل مواليد برج الثور بخير".

وشهد احتفال فيفي عبده بعيد ميلادها، حضور عدد من النجمات بينهم يسرا ولبلبة.

وتعد فيفي عبده من مواليد 26 أبريل 1953، وبدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وظهرت للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم "الرسالة" بدور الراقصة عام 1976، ثم أُسندت إليها البطولات السينمائية؛ حيث كانت انطلاقتها في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي".

ومن أعمالها المسرحية "شباب امرأة" عام 1979، وفي التليفزيون "الآنسه كاف" و "الحقيقة والسراب"، وشاركت في رمضان الماضي 2025 بمسلسل"العتاولة 2".