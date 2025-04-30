بدرية طلبة تدعم الطفل ياسين بعد الحكم على المتهم: "ده حكم الدنيا لسه حكم ربنا"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة بدرية طلبة على دعمها للطفل ياسين ضحية الاعتداء في إحدى مدارس دمنهور، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المؤبد على الجاني.

وكتبت بدرية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بجد لما طفل يقهر نفسيآ وجسديآ من ناس معندهمش ضمير ونسيو ربنا، طب أهو أتحكم عليكم وخسرتوا نفسكم".

وأضافت: "ودا حكم الدنيا لسه حكم ربنا هيبتليكم في أعز ما عندكم وهيخلص منكم كل لحظة خوف ووجع مر بيها وأتحملها وكتمها جواه بسببكم، ربنا يصبر ياسين وأهل ياسين على مصيبتهم".

وشاركت بدرية طلبة في بطولة مسلسل وتقابل حبيب، العديد من الأبطال، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، وعدد آخر من الفنانين.

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