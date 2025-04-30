حسين فهمي يلتقي مينا مسعود في معرض الكتاب بـ أبو ظبي.. هذا ما حدث بينهما؟

كتب - معتز عباس:

شارك النجم حسين فهمي متابعيه أحدث ظهور له من معرض الكتاب المقام في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر حسين صورة له جمعته بالفنان الشاب ذو الأصول المصرية مينا مسعود، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مع الممثل الشاب مينا مسعود في معرض الكتاب بأبو ظبي للتحدث عن تجربة العمل في استوديوهات هوليوود".

ينتظر مينا مسعود عرض فيلمه الجديد "في عز الضهر" في السينمات خلال الفترة المقبلة، بطولة إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد على رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

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