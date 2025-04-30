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محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "رمادونا"

05:33 م الأربعاء 30 أبريل 2025

محمد رمضان

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "رمادونا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج رمضان للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الدعائي وعلق: "افتكروني اكتفيت، هو أنا ابتديت".

يذكر أن محمد رمضان، طرح الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "قدها من يومي" بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي.

وكان "رمضان" تعرض لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

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محمد رمضان محمد رمضان على انستجرام أغنية محمد رمضان الجديدة أغنية رمادونا
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