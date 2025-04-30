تعرف على خريطة حفلات شهر مايو.. أبرز نجومها عمرو دياب ومايكل بوبليه

كتب- مصطفى حمزة:

يشهد شهر مايو المقبل، تقديم نخبة من أبرز نجوم الأغنية، حفلاتهم في مصر، وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب.

الموسيقار هانى شنودة، وفرقة المصريين، ومؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، يقدمون على مسرح الجريك كمبس، في منطقة باب اللوق، أولى الحفلات، وذلك في 1 مايو.

وتتراوح سعر التذكرة ، بين 800 و 1000 جنيه.

سميح ساويرس

رجل الأعمال سميح ساويرس، يشارك بالعزف على البيانو، في حفل موسيقي كبير يُقام بدار الأوبرا المصرية الشهر المُقبل، مساء يوم الأربعاء الموافق 7 مايو المُقبل.

ويعزف سميح على البيانو بمصاحبة الأوركسترا الفيلهارموني المصرية في الأوبرا، ويقود الحفل المايسترو لينا- ليزا فوستندورفر و المايسترو أحمد الصعيدي.

سميح ساويرس على البيانو بمصاحبة الأوركسترا الفيلهارموني المصرية في دار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 7 مايو 2025

ويشارك في البرنامج أوركسترا النور والأمل وأوركسترا الفيلهارموني المصرية، بمقطوعات موسيقية لكل من سان-سانس، باخ، بيتهوفن، وجويا ويندت.

ومن المقرر التبرع بكامل عائدات الحفل لصالح الهلال الأحمر، لدعم اللاجئين من غزة.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 250، و 500، و 750، و 1000 جنيه.

مدحت صالح

يقدم مدحت صالح، باقة من أغانيه في الحفل المقرر إقامته يوم 9 مايو في جامعة مصر.

وتراوحت أسعار التذاكر بين،1000، و 1750، و 2500، و 3250، و 4250 جنيه .

عمرو دياب

النجم عمرو دياب،يقوم بإحياء حفلين، خلال شهر مايو، ومنها حفله المقرر إقامته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

النجم عمرو دياب، من المقرر أن يقوم بإحياء حفل على مسرح القرية العالمية في دبي، يوم 4 مايو المقبل.

ويقدم عمرو، حفله الثاني يوم 16 مايو في الجامعة الأمريكية.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، ، بين 7 فئات، وهي 1200، و 2150 جنيه، للتذاكر الفردية العادية "وقوف"، وعلى مستوى الطاولات، جاءت كالتالي 6000 ومكانها بالخلف، و 6500 بالوسط، و 7000 بالمقدمة.

وفي فئة اللونج، بلغ سعر طاولة تضم 10 أفراد، إلى 150000جنيه، في حين وصلت في فئة "سكاي بوكس"، وتضم 15 فرد إلى 500000 جنيه.

مروان موسى

مؤدي أغاني الراب مروان موسى، قدم أيضا حفلين، في مايو المقبل، إذ يشارك مع مطربة البوب الأمريكية نايكا، في الحفل المقام من فعاليات مهرجان " unzipped".

الحفل من المقرر إقامته يوم 9 مايو المقبل، في "زد بارك"، وبلغ سعر التذكرة 2750 جنيه.

وفي ثاني الحفلات، تعاقد مؤدي أغاني الراب مروان موسى، على مشاركة منافسه مروان بابلو ، في حفل يقام تحت عنوان "مشروع مين".

الحفل، الذي يجمع مؤديا أغاني الراب "بابلو"، و "موسى"، للمرة الأولى يقام في كايرو فيستيفال سيتي، يوم 23 مايو المقبل.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 550، و 800 جنيه.

أنغام

بعد غياب عن ساحة الأوبرا، تقوم المطربة أنغام، بإحياء الحفل المقرر إقامته ضمن مشروع حفلات "ليالي مصر" عن تطور جديد بشأن بيع التذاكر.

الجهة المنظمة أعلنت عن نفاذ بيع جميع تذاكر الحفل، المقرر إقامته يوم 16 مايو المقبل، على مسرح النافورة، والمقام تحت عنوان صوت مصر أنغام.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 3000، و 4000، و 5000، و 6500، و 7500، و 8500 جنيه مصري.

على الحجار

على مسرح تياترو أركان، يقوم المطرب علي الحجار، بإحياء الحفل المقام يوم 22 مايو.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي، 750، و 1250، و 1800، و 2500، و 3100 جنيه

مايكل بوبليه

مغني البوب الكندي مايكل بوبليه، الحائز على جائزة جرامي، يقدم حفله الأول في مصر في القاهرة الجديدة، يوم 26 مايو.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 3500، و 5000، و 6500، و 8000 جنيه.