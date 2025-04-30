عمرو محمود ياسين يهاجم حملة التنمر ضد الطفل جان رامز: "إحنا في كارثة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين عن استيائه من موجة العنف الإلكتروني والتنمر التي تعرض لها الطفل جان رامز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "يا جماعة إحنا في كارثة، كمية الناس الغير أسوياء حوالينا مرعبة، التعليقات مفزعة وبتورينا حجم المصيبة اللي فيها المجتمع".

وكان الطفل جان رامز نشر صورة من أحد أعماله عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، علق عليها: "تعطيل المدارس غدًا لسوء الأحوال الجوية"، تعبيرًا عن سعادته بالعطلة الدراسية، إلا أن منشوره تعرّض لهجوم واسع وتعليقات مسيئة.

يذكر أن الطفل جان رامز شارك بالجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" وسط نخبة من النجوم وهم: ماجد الكدواني، رنا رئيس، طه دسوقي، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد رضوان، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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