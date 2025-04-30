بفستان أنيق.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت– سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار في أحدث ظهور لها، بإطلالة أنيقة وجريئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "سلامة" خلال الصور مرتدية فستانًا قصيرًا لامعًا باللون الفضي.

وحازت الصور على تفاعل كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الحلوة، إيه القمر ده، جمالك، كل الحب".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، وشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وإخراج محمد أسامة.

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