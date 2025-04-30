بالفيديو.. أكرم حسني ينشر كواليس بروفة "ألف تيتة وتيتة" قبل عرضها في جدة

كتبت – نوران أسامة:

يستعد الفنان أكرم حسني للعرض الثاني من مسرحيته الكوميدية "ألف تيتة وتيتة"، ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر تقديم العروض في الفترة من 1 إلى 3 مايو المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية خلال موسم الرياض.

وشارك أكرم حسني جمهوره مقطع فيديو من كواليس البروفات، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "بروڤة فرقة ثلاثي ضوضاء المسرح من مسرحية (ألف تيتة وتيتة)".

وكان العرض الأول للمسرحية أُقيم على مسرح محمد العلي بالرياض، في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2024.

المسرحية من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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