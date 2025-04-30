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محمود حميدة خلال ندوة "رقمنة التراث": التاريخ لأخذ العبرة لا للفخر

03:40 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    محمود حميدة وبشرى في ندوة رقمنة التراث (3)
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    محمود حميدة وبشرى في ندوة رقمنة التراث
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    محمود حميدة وبشرى في ندوة رقمنة التراث (5)
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كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمود حميدة في ندوة "رقمنة التراث"، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في نسخته الحادية عشرة بالمتحف اليوناني الروماني.

وقال حميدة "التراث والتاريخ للتأمل وأخذ العبرة ولا يجب أن يكون مداعاة للفخر، يجب أن يشغلنا لماذا حدث هذا في ذلك الوقت وكيف حدث، مش نقول احنا اللي بنينا الهرم وبس".

وتتواصل فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى الثاني من مايو، متضمنة عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، وندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

محمود حميدة ندوة رقمنة التراث مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
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