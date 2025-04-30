وفاة النجمة الأمريكية بريسيلا بوينتر عن عمر ناهز 100 عام

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة الأمريكية إيمي إيرفينج وفاة والدتها، النجمة بريسيلا بوينتر، عن عمر يناهز الـ 100 عام.

ونعت إيرفينغ والدتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "أمي، بريسيلا بوينتر، توفيت بسلام أثناء نومها عن عمر يناهز المئة عام، على أمل أن تكون قد رحلت لتلحق بزوجها وكلابها الكثيرة، سنفتقدها بشدة".

وتُعد بريسيلا بوينتر من أبرز نجمات السينما الأمريكية في القرن العشرين، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية.

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