مركز السينما العربية يكشف ترشيحات الدورة التاسعة من جوائز النقاد للأفلام العربية المقامة في مهرجان كان

كتبت- منال الجيوشي

استمراراً لتقليده السنوى في الاحتفاء بالسينما العربية، كشف مركز السينما العربية ACC عن قائمة المرشحين لجوائز النقاد للأفلام العربية، والمقرر الإعلان عن الفائزين بها خلال فعاليات الدورة الـ78 من مهرجاك كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل

هذا العام يشهد تصدر أربعة أفلام للقائمة، حيث حصلت كل منها على خمس ترشيحات، وهي: (شكراً لأنك تحلم معنا، في حب تودا، أثر الأشباح، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو)

يليها فيلم عائشة الذي حصل على أربع ترشيحات، كما حظيت العديد من الأفلام الأخرى بترشيحات متعددة، بما في ذلك (قرية قرب الجنة، إلى أرض مجهولة، ڤوي! ڤوي! ڤوي! ونورة).

وسيتم الكشف عن الفائزين في حفل يُقام في 17 مايو ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي. يُنظم الحدث بالتعاون مع ماد سولوشنز ومؤسسة IEFTA، ويحضر الحفل بالدعوة فقط

وتُعتبر جوائز النقاد للأفلام العربية حدثًا مرموقًا ومُنتظرًا ضمن فعاليات المهرجان، ويُسجل إصدار 2025 نقطة فارقة في تاريخ الجائزة، حيث سيصوت 281 عضو لجنة تحكيم من 75 دولة على أفضل الأفلام العربية لعام 2024

الجوائز تشمل العديد من الفئات مثل: أفضل فيلم روائي طويل، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم قصير، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، وأفضل موسيقى، مما يعكس تنوع عمق وإبداع القصص الفنية من مختلف أنحاء المنطقة العربية