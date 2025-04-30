وصلت 8500 جنيه.. نفاذ بيع تذاكر حفل أنغام بالأوبرا

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الجهة المنظمة لحفل المطربة أنغام، المقرر إقامته ضمن مشروع حفلات "ليالي مصر" عن تطور جديد بشأن بيع التذاكر.

الجهة المنظمة أعلنت عن نفاذ بيع جميع تذاكر الحفل، المقرر إقامته يوم 16 مايو المقبل، على مسرح النافورة، والمقام تحت عنوان صوت مصر أنغام.

وتراوحت أسعار التذاكر بين ، 3000، و 4000، و 5000، و 6500، و 7500، و 8500 جنيه مصري.

المطربة أنغام تقدم بالحفل، أغانيها بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وشاركت المطربة أنغام، في فبراير الماضي، بإحياء حفل تكريم المطرب الكويتي عبد الله الرويشد، الذي أقيم في السعودية.