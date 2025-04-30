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كارمن سليمان تستعد لطرح ألبومها بعد إنجابها توأم

12:59 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    كارمن و المالكي وكريم وزوجها و ماهر صلاح
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    كارمن وعمر عبده علي
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    كارمن سليمان
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    كارمن سليمان وفريق لبومها
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كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة كارمن سليمان، لطرح ألبومها الغنائي، والذي يعد الأول لها، بعد إنجابها توأم، في فبراير الماضي.

الألبوم من إنتاج زوجها المنتج مصطفى جاد، وتعاونت المطربة كارمن سليمان، مع الشعراء عمرو المصري، سارة فرح، أحمد المالكي، عمر عبده، والملحنين والموزعين ، عمرو الخضري، كريم نيازي، أدهم الجزار، ومهندسي الصوت، ماهر صلاح، وشادي ديفيد.

المطربة كارمن سليمان، من المقرر أن تقوم بإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين بالمغرب، مساء الخميس 19 يونيو المقبل.

كارمن سليمان المطربة كارمن سليمان المنتج مصطفى جاد
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