وفاة الفنانة سمر عبد العزيز بعد صراع مع المرض

كتبت - سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا الفنانة السورية سمر عبد العزيز، عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتبت في بيانها: "وداعاً الزميلة الفنانة الشابة سمر عبد العزيز، يُشيع جثمانها الطاهر اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرًا من مشفى الإيطالي، ويصلى عليها في جامع لالا باشا عقب صلاة الظهر، وتوارى الثرى في مقبرة نجها".

وأضاف البيان: "تُقبل التعازي للرجال والنساء في صالة الإسعاف الخيري الكائنة خلف البرلمان – امتداد شارع الحمراء، يومي الأربعاء والخميس، 30 نيسان و1 أيار، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 ليلًا".

ولدت سمر عبد العزيز في عائلة فنية، فهي ابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وابنة شقيقة الملحن عزمي مورة، بدأت مسيرتها من مهرجان الأغنية السورية في دورته الثالثة، لتقدم نفسها كمطربة وممثلة متعددة المواهب.

شاركت في عدة دورات من مهرجان الأغنية السورية (الثالث، الرابع، السادس، السابع)، وطرحت في عام 2005 فيديو كليب لأغنيتها "تحت المطر". وعلى الصعيد الدرامي، برزت في عدد من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها: "سيرة آل الجلالي"، "هولاكو"، و"أنشودة المطر"، التي لاقت خلالها إشادة واسعة بأدائها.

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