جليلة المغربية تكشف حقيقة ارتباطها بتامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة جليلة المغربية تفاصيل ارتباطها بالنجم تامر حسني، مؤكدة إنه كان يوجد علاقة بينهما، عقب انفصاله عن زوجته الفنانة بسمة بوسيل في عام 2021.

وخلال لقائها في برنامج "الفصول الأربعة"، أوضحت جليلة: "ماكنتش ذكرى من ماضيه، إحنا رجعنا لبعض بعد الانفصال، ومش شمتانة في انفصالهم لأنه ببساطة مكنش فارق معايا، وكنت عارفة بالموضوع، فـ ليه أشمت".

وتابعت: "رجعنا في 2021 وكانوا وقتها منفصلين، ولو ما كانوا منفصلين ما كنت هرجعله، وكل العالم كان عارف الموضوع".

وكانت بسمة بوسيل، أعلنت انفصالها عن زوجها تامر حسني، وكتبت عبر خاصية ستوري صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

يذكر أن بسمة بوسيل لديها 3 أبناء من زوجها الفنان تامر حسني هم تاليا وأمايا وآدم.

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