تعرف على موعد حفل نيكول سابا في شرم الشيخ

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا لإحياء حفل غنائي، والمقرر إقامته يوم 3 مايو المقبل، بمدينة شرم الشيخ بنادي روتاري.

وروجت "نيكول"، للحفل ونشرت البوستر الدعائي الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "متحمسة لرؤيتكم جميعًا في روتاري شرم الشيخ".

وخاضت نيكول سابا دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب"، بطولة كلًا من ياسمين عبدالعزيز خالد سليم، كريم فهمي ، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

View this post on Instagram A post shared by Nikki (@nicolesabaaa)

اقرأ أيضًا:

بالصور.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور من مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

ريهام عبدالغفور عن مشاركتها في "ظلم المصطبة": "حبيب شخصية هند بكل تفاصيلها"

ليلى علوي تنشر أحدث ظهور لها مع صديقاتها.. والجمهور يعلق