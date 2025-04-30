تعرف على موعد حفل نيكول سابا في شرم الشيخ
كتبت- نوران أسامة:
تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا لإحياء حفل غنائي، والمقرر إقامته يوم 3 مايو المقبل، بمدينة شرم الشيخ بنادي روتاري.
وروجت "نيكول"، للحفل ونشرت البوستر الدعائي الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "متحمسة لرؤيتكم جميعًا في روتاري شرم الشيخ".
وخاضت نيكول سابا دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب"، بطولة كلًا من ياسمين عبدالعزيز خالد سليم، كريم فهمي ، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.
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