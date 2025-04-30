عصام السقا يكشف عن موعد عرض فيلم "المشروع X"

كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان عصام السقا جمهوره بصورة من كواليس فيلمه الجديد "المشروع X"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة عدد من أبطال العمل، من بينهم ياسمين صبري، كريم عبد العزيز، وأحمد غزي، وعلّق السقا قائلاً: "المشروع x، ٢١-٥ بجميع السينمات، بإذن الله".

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أحمد حسني، ويضم نخبة من نجوم الفن، منهم: إياد نصار، مريم الجندي، وأحمد غزي، بالإضافة إلى هنا الزاهد وماجد الكدواني كضيوف شرف.

ويُعد "المشروع X" من أضخم الإنتاجات السينمائية لعام 2025، إذ تم تصويره في عدة دول، من بينها مصر، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، ومدينة الجونة، في إطار من التشويق والإثارة.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور من مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

ريهام عبدالغفور عن مشاركتها في "ظلم المصطبة": "حبيب شخصية هند بكل تفاصيلها"