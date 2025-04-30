ليلى علوي تنشر أحدث ظهور لها مع صديقاتها.. والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا جديدة لها، وظهرت خلالها مع صديقاتها من بينهم الإعلامية بوسي والمخرجة إيناس الدغيدي.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"،و علقت: "سعدت بالدعوة الكريمة من السيدة مريم عثمان المدير العام لمركز "راشد لأصحاب الهمم" بالإمارات العربية المتحدة، نورتوا بلدكم الثاني مصر واستمتعت بالصحبة الجميلة من الوفد الإماراتي وتشرفت بهم وبالزملاء والأصدقاء الأعزاء".

وجاءت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "قمر والله، قطة الشاشة، ديمًا وجه مشرف لمصر، إنتي الجمال والأحترام، بنحبك وبنحترمك، الذوق والجمال، ربنا يحرسك".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

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