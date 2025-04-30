تكريم أحمد حلمي في الدورة الـ15 من مهرجان مالمو للسينما العربية (فيديو وصور)

كتب - معتز عباس:

شهد حفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان مالمو للسينما العربية بدولة السويد، تكريم النجم أحمد حلمي في حفل الافتتاح بمدينة مالمو بالسويد، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما العربية.

ونشر برنامج "et بالعربي" عبر موقع "انستجرام" مقطع فيديو للحظات التكريم، الذي شهدت تسليم المخرج محمد قبلاوي رئيس المهرجان جائزة لـ أحمد حلمي وسط تصفيق حار من الجمهور.

وشهد الحفل حضور مريم شريف، بطلة فيلم سنو وايت وصبري فواز، أحمد فتحي، المخرج كريم الشناوى، السيناريست هيثم دبور، خالد عبد الجليل السيناريست سيد فؤاد.

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تأسس مهرجان مالمو للسينما العربية عام 2011، وسرعان ما أخذ خطوات حثيثة ليصبح نافذة مهمة تُطل على الواقع الاجتماعي والسياسي في العالم العربي. وبفضل موقعه في السويد، التي تحتضن فسيفساء من الثقافات المتنوعة والمتناغمة، يضطلع المهرجان بدور محوري في إطلاق حوارات بنّاءة تثري نقاشات الجمهور والمتخصصين على حد سواء. انطلاقًا من إيمان المهرجان بقوة الفيلم كلغة بصرية عالمية قادرة على تجسيد البعد الإنساني بكل أطيافه، يسعى جاهداً لبناء جسور تواصل بين هذه الثقافات المختلفة.

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