بالصور.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور من مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها من مشاركتها في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة.

ونشرت ناهد صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يسعدني أن أكون جزءًا من هيئة التحكيم لمهرجان الإسكندرية للسينما القصيرة والمساهمة في الاحتفال بصناعة الأفلام الرائعة".

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أمس الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان دور المرأة ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الحادية عشرة، التي أقيمت بالمتحف اليوناني الروماني.

وأعلن المهرجان عن انضمام الفنانة ناهد السباعي للحلقة النقاشية مع المخرجة كوثر يونس وتدير الندوة الكاتبة الصحفية نجلاء سليمان، بعدما اعتذرت الفنانة انتصار عن الحضور لانشغالها بتصوير أحد أعمالها.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

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