حدث بالفن | حقيقة انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها وتطورات الحالة الصحية لـ نعيم عيسى

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تفاصيل حفل أنغام ضمن مشروع "ليالي مصر" في دار الأوبرا المصرية، حسام حبيب يعلن انتهاء مسابقة المواهب استعدادًا لألبومه الجديد، نجل نعيم عيسى: حالة والدي حرجة وعلى أجهزة التنفس الصناعي، حقيقة انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل، باسم سمرة يظهر مع والدته في فيديو نادر من بداياته الفنية، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..