حدث بالفن | حقيقة انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها وتطورات الحالة الصحية لـ نعيم عيسى
12:03 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تفاصيل حفل أنغام ضمن مشروع "ليالي مصر" في دار الأوبرا المصرية، حسام حبيب يعلن انتهاء مسابقة المواهب استعدادًا لألبومه الجديد، نجل نعيم عيسى: حالة والدي حرجة وعلى أجهزة التنفس الصناعي، حقيقة انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل، باسم سمرة يظهر مع والدته في فيديو نادر من بداياته الفنية، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..
حدث بالفن انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها الحالة الصحية لنعيم عيسى حفل أنغام بمشروع ليالي مصر روجينا تحتفل بعيد ميلادها حسام حبيب باسم سمرة رفقة والدته محمود حميدة ندوة دور المرأة في الفن مي الغيطي برفقة زوجها ملك زاهر حفل زفاف ليلى زاهر مي عمر بوزن نحيف
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