ريهام عبدالغفور عن مشاركتها في "ظلم المصطبة": "حبيب شخصية هند بكل تفاصيلها"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور تفاصيل مشاركتها في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025.

وقالت ريهام، ضيفة برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، مساء اليوم الثلاثاء، إنها أحبت شخصية هند في المسلسل بشكل كبير، مرادفة:"حبيت الموضوع كله جدًا، وحبيت شخصية هند بكل أنواع الظلم اللي بتتعرض له".

وأوضحت: "كنت بقالي سنة ونصف قاعدة في البيت مش بشتغل، واتعرضت عليّا أعمال، لكن كنت برفضها ومش حاسة إنّي عاوزة أعملها، لكن شخصية هند في ظلم المصطبة، أول ما قرأتها حسيت إني عاوزة أعملها جدًا."

تابعت: "الموضوع كله شدني، وعالم الكاتب والسيناريست أحمد فوزي صالح دايمًا بيأسرني، بحب طريقته في الكتابة، وكمان المخرج هاني خليفة".

وأشارت إلى "الكيمياء" التي تجمعها بالفنان إياد نصار في شخصية "حسن"، قائلة:"بحس دايمًا إن بينا كيمياء حلوة من أيام وش وظهر، فحسيت إن المشروع ده هو فعلاً المشروع الحقيقي اللي أقدر اوافق عليه من غير تردد".

مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وإياد نصار وأحمد عزمي وبسمة، رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف بمحافظة البحيرة.

ويعرض مسلسل "ظلم المصطبة" على شاشة قناة الحياة، بطولة الفنانين ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

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