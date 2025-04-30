فيفي عبده بفستان قصير وأمينة خليل كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بـ بدلة كلاسيك.

نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة شبابية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، و حازت على تفاعل الجمهور.

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها صور جديدة لها، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملامح هادئة.

فيفي عبده

ظهرت النجمة فيفي عبده بفستان قصير باللون البيج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب جمهورها.

أمينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي داخل الجيم "صالة الألعاب الرياضية"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.