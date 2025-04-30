السبت.. عرض فيلم "ديسكو أفريقيا" في نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر

كتبت- منال الجيوشي:

يعاود نادي السينما الأفريقية نشاطه بسينما الهناجر يوم السبت المقبل 3 مايو الساعة السابعة مساء بعرض فيلم "ديسكو افريقيا: قصة مدغشقر"، من إخراج لوك رزانا جاونا، وهو الفيلم الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة .

"ديسكو أفريقيا : قصة مدغشقر" فيلم روائي تدور أحداثه حول كوامي، شاب في العشرين من عمره، يكافح لكسب عيشه من خلال العمل في مناجم الياقوت السرية، وفي خطوة غير متوقعة، يعود إلى مسقط رأسه حيث والدته وأصدقاؤه القدامى، ويجد كوامي نفسه في مواجهة الفساد الذي يعصف ببلاده، ويضطر لاتخاذ العديد من الخيارات المصيرية، والفيلم تبلغ مدته 81 دقيقة.

نادي السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويقام في يوم السبت من الأسبوع الأول من كل شهر بسينما الهناجر .

مخرج فيلم " ديسكو أفريقيا " لوك رزاناجاونا مخرج سينمائي شاب من مدغشقر ولد سنة 1985 وتخرج من المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش سنة 2011. من أجل تطوير مشاريع أفلامه، شارك في عدة برامج وورشات، منها مختبر المواهب لمهرجان برلين، ومختبر مهرجان روتردام، ومختبر La Fabrique des Cinémas du Monde بمهرجان كان.

وتم اختيار أفلامه القصيرة في العديد من المهرجانات حول العالم وفازت بجائزة في المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واجادوجو (فيسباكو)، بدعم من المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة والمعهد الفرنسي، تم اختياره في ورشة الكتابة مولان دوندي من أجل تطوير مشروع فيلمه الطويل غناء تلوس. يعمل حاليا على مشروع فيلم ديسكو إفريقيا، وهو أول فيلم روائي طويل له من إنتاج We Film .

اقرأ أيضا..

"خسيتي وبقيتي قمر".. أحدث ظهور لـ مي عمر بوزن نحيف والجمهور يعلق

ملك زاهر تنشر صورًا جديدة من حفل زفاف شقيقتها ليلى.. وتوجه لها رسالة