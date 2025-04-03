حمزة العيلي ناعيا زوجة نضال الشافعي: "كانت قمة في الإحترام والرقي"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان حمزة العيلي، هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

وكتب العيلي، عبر حسابه على فيسبوك: "زوجة أخي وصديقي الحبيب نضال الشافعي الأستاذة هند محمد علي في ذمة الله، ربنا يرحمها وينور قبرها ويسكنها الفردوس ويصبرك يا نضال ويصبر بناتك والأهل".

وأضاف: " كانت قمة في الإحترام والرقي الله يرحمك يا هند.. صلاة الجنازة غدا بإذن الله بعد صلاة الجمعة في مسجد بهجت بدريم لاند والدفن بمقابر على طريق الواحات

إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.