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بهذه الكلمات.. فتحي عبدالوهاب ينعى زوجة نضال الشافعي

11:14 م الخميس 03 أبريل 2025

فتحي عبدالوهاب

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كتب- هاني صابر:

نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

وكتب فتحي، عبر حسابه على فيسبوك: "خالص العزاء للصديق العزيز نضال الشافعي في وفاة زوجته.. رحمها الله وألهمه وأسرته الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.

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