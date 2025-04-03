"كانت أصيلة ووش خير".. مي كساب تنعى زوجة نضال الشافعي

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة مي كساب، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

وكتبت مي كساب، عبر حسابها على إنستجرام: "خالص التعازي لأخويا وصديقي نضال الشافعي في وفاة زوجته المحترمة هند محمد علي.. كانت إنسانة محترمة وطيبة ومكافحة وزوجة أصيلة ووش خير.. الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها ويقدرك على الشيلة، نسألكم الفاتحة والدعاء".

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.