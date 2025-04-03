"مش مستوعبة".. رانيا فريد شوقي تنعى زوجة نضال الشافعي

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله ربنا يرحمك يا هند ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى ربنا يصبر قلبك يا نضال ويصبر أولادكم.. لله الأمر من قبل ومن بعد أنا مش مستوعبة، لا حول ولا قوة إلا بالله".

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.