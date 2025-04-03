داليا مصطفى تنعى زوجة نضال الشافعي وتطلب الدعاء

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة داليا مصطفى، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل .

ونشرت داليا، صورة الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أرجوا الدعاء لأختي الزميلة هند عبدالحليم زوجة الفنان نضال الشافعي.. ربنا يرحهما ويغفر لها حبيبتي والله يصبرك ويقويك يا نضال يا حبيبي".

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.