أحمد مالك بعد الرياضة والريجيم: "خسرت الفورمة بسبب الكنافة بالمانجة"

كتبت - نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد مالك، عن الجهد الكبير الذي بذله من أجل الحصول على جسم رياضي مناسب لدوره في مسلسل "ولاد الشمس" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2025

وقال مالك، إنه خضع لتدريبات مكثفة ومتواصلة في الملاكمة لمدة شهرين ونصف مع المدرب يوسف إدريس.

وخلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، كشف مالك أن الملاكمة جزء من حياته منذ الطفولة، وأن والده كان بطلًا للجمهورية في هذه الرياضة.

وأوضح: "شاركت في بطولة القاهرة للمدارس عندما كنت في الإعدادية، وحصلت على المركز الثاني، وكان بإمكاني الانضمام للمنتخب الأولمبي".

وكشف مالك عن خبر صادم لجمهور شحصية "ولعة"، قائلا:" الفورمة راحت.. بسبب الكنافة بالمانجة قضت عليها في رمضان، ومحدش ياكل حلويات".

المسلسل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، فرح يوسف، دنيا ماهر، مريم الجندي ، فيلكس، غادة طلعت وعدد من النجوم من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.